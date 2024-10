Kehadiran UOB Indonesia di Art Jakarta Merupakan Dukungan yang Solid Untuk Dunia Seni Indonesia

UOB Indonesia kembali menjadi Lead Partner di Art Jakarta 2024, sebuah komitmen yang telah berlangsung sejak lama di Indonesia dan Asia Tenggara.

Bisnis.com, JAKARTA - UOB Indonesia kembali menjadi Lead Partner di Art Jakarta 2024, menegaskan kembali dukungan terhadap seni, sebuah komitmen yang telah berlangsung sejak lama di Indonesia dan Asia Tenggara.



Sebagai bagian dari UOB, salah satu bank terkemuka di Asia, UOB Indonesia berkomitmen untuk melayani kebutuhan finansial nasabah melalui serangkaian produk dan layanan perbankan konsumer dan wholesale banking, serta berdedikasi terhadap perkembangan dunia seni. Kompetisi UOB Painting of the Year, yang telah memasuki tahun ke-14 di Indonesia, terus memberikan wadah prestisius bagi para seniman, baik pendatang baru maupun profesional, untuk memperkenalkan karya-karya mereka kepada masyarakat luas.



Di Art Jakarta 2024, UOB Indonesia mempersembahkan UOB Art Space, sebuah ruang seni seluas 148,5 meter persegi yang menampilkan 34 karya dari UOB Art Alumni Network yang terdiri dari para seniman dari Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Selain itu, para keluarga yang hadir dapat menikmati ‘Play by UOB’, sebuah ruang seni interaktif untuk anak-anak yang menampilkan lokakarya bertajuk “We Are All Beautiful”. Dipandu oleh Ni Nyoman Sani, pemenang UOB Painting of the Year Indonesia 2023, lokakarya ini mendorong anak-anak untuk terlibat dalam seni kolase yang kreatif dengan cara yang menyenangkan dan imajinatif.



Nasabah UOB Indonesia yang menghadiri Art Jakarta 2024 juga dapat menikmati keuntungan eksklusif. Pemegang kartu kredit UOB dapat membeli karya seni dengan cicilan 0% hingga enam bulan untuk transaksi senilai Rp5 juta atau lebih (Syarat dan Ketentuan berlaku).



Art Jakarta berlangsung dari tanggal 4–6 Oktober 2024 di JIExpo Kemayoran. Jangan lewatkan kesempatan untuk menjelajahi beragam karya seni Indonesia dan internasional yang menarik, bersama UOB Indonesia yang dengan bangga mendukung dunia seni yang terus berkembang.