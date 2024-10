Dukung Musisi Tanah Air, wondr by BNI Persembahkan Konser The Greatest Melly Goeslaw

Konser ini menjadi momen bersejarah yang merayakan perjalanan panjang karir Melly Goeslaw.

Bisnis.com, JAKARTA - Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia dapat didorong dari berbagai sisi, termasuk industri musik. wondr by BNI, aplikasi perbankan digital milik PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI melihat pentingnya peranan musik untuk kemajuan negara. Sebagai bentuk dukungan nyata, wondr by BNI turut berpartisipasi mendukung apresiasi musik Indonesia pada konser musik “The Greatest Melly Goeslaw - Everlasting Harmony, by ALOKA” yang digelar di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta pada Minggu, 29 September 2024.

SEVP Retail Digital Solutions BNI Rian Kaslan mengatakan, “wondr by BNI bangga menjadi bagian dari momen perayaan ini. Kami berharap dapat terus mendukung potensi industri kreatif serta karya-karya yang dihasilkan, melalui inovasi perbankan digital kami.”

Konser ini menjadi momen bersejarah yang merayakan perjalanan panjang karir Melly Goeslaw, seorang musisi legendaris yang telah mengukir karya selama hampir tiga dekade. Melly, dengan gaya khasnya, terus memikat hati masyarakat lintas generasi melalui kolaborasinya dengan musisi-musisi terbaik Indonesia. Acara ini tidak hanya menjadi perayaan musik, tetapi juga menunjukkan bagaimana industri kreatif dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian, serta menarik perhatian wisatawan lokal dan internasional.

"The Greatest Melly Goeslaw - Everlasting Harmony by ALOKA" mendapatkan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk Kemenparekraf, yang menegaskan pentingnya acara ini dalam mendorong pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia.

Melly Goeslaw, musisi legendaris Indonesia, menyampaikan, “Merupakan kehormatan besar bagi saya bisa menghibur masyarakat Indonesia sambil bernostalgia, didukung oleh wondr by BNI. Saya pribadi telah merasakan betapa praktisnya aplikasi ini dalam membantu pengelolaan keuangan saya.”

Aplikasi wondr by BNI yang diluncurkan pada Juli lalu dirancang khusus untuk menjadi solusi pengelolaan keuangan bagi penggunanya melalui 3 Dimensi Keuangan yang tersedia dalam aplikasinya, yaitu Transaksi, Insight dan Growth. Pada fitur Transaksi, seluruh aset keuangan nasabah yang ada dalam ekosistem BNI dapat terintegrasi secara otomatis. Ini memudahkan setiap nasabah untuk melakukan transaksi apapun dengan cara yang lebih efisien, termasuk untuk kebutuhan bertransaksi selama berada di konser Melly Goeslaw..