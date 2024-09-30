Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mencatat realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp209,84 triliun per 19 September 2024, yang tersalurkan kepada 3,60 juta debitur atau sudah mencapai 73,85 persen dari target realisasi tahun 2024.
Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Telah Mencapai Rp209,84 Triliun
Kemenkop UKM mencatat realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp209,84 triliun per 19 September 2024.
Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mencatat realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp209,84 triliun per 19 September 2024, yang tersalurkan kepada 3,60 juta debitur atau sudah mencapai 73,85 persen dari target realisasi tahun 2024.
Penulis : Abdullah Azzam
Editor : Abdullah Azzam
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