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Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Telah Mencapai Rp209,84 Triliun

Kemenkop UKM mencatat realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp209,84 triliun per 19 September 2024.
Abdullah Azzam
Abdullah Azzam - Bisnis.com
Selasa, 1 Oktober 2024 | 06:30
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Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Telah Mencapai Rp209,84 Triliun
2 Foto
Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Telah Mencapai Rp209,84 Triliun
2 Foto
Kemenkop UKM mencatat realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp209,84 triliun per 19 September 2024.
Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Telah Mencapai Rp209,84 Triliun
Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Telah Mencapai Rp209,84 Triliun

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mencatat realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp209,84 triliun per 19 September 2024, yang tersalurkan kepada 3,60 juta debitur atau sudah mencapai 73,85 persen dari target realisasi tahun 2024.

Penulis : Abdullah Azzam
Editor : Abdullah Azzam
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