Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Tetapkan Harga Batu Bara Acuan (HBA)

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menetapkan harga batu bara acuan (HBA) melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 231.K/MB.01/MEM.B/2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menetapkan harga batu bara acuan (HBA) melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 231.K/MB.01/MEM.B/2024 yakni untuk komoditas batu bara 6.322 kcal per kilogram GAR dengan total moisture 12,26 persen, total Sulphur 0,66 persen, dan Ash 7,94 pada angka US$125,15 per ton pada September 2024 dari sebelumnya HBA Agustus senilai US$115,29 per ton.