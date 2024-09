Kehadiran Bank Saqu di IDEAFEST 2024 menegaskan komitmennya untuk berdaya dengan terus mendukung komunitas solopreneur dan pengusaha digital di tanah air.

Bisnis.com, JAKARTA - Sesi IdeaTalks bertajuk "Skill Up, Scale Up: The Digital Solopreneur" tersebut membahas mengenai bagaimana solopreneur dapat meningkatkan keterampilan dan mengembangkan bisnis mereka di era digital yang terus berkembang.

