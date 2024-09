BPMA dan KKKS Wilayah Kerja Migas Aceh Kunjungi Bisnis Indonesia

Kunjungan BPMA dan KKKS Wilayah Kerja Migas Aceh untuk mengetahui peran industri migas dalam mendukung perekonomian Aceh.

Bisnis.com, JAKARTA - Perwakilan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Wilayah Kerja Migas Aceh mengunjungi kantor Redaksi Bisnis Indonesia di Jakarta. Kunjungan tersebut dihadiri oleh tujuh KKKS yakni PT Pema Global Energi, PT Medco E&P Malaka, Triangle Pase Inc, Zaratex N.V., PT Aceh Energy dan, ONWA Pte Ltd. dan OSWA Pte Ltd. yang bertujuan untuk mengetahui lebih jauh terkait peran industri migas dalam mendukung perekonomian di Aceh.