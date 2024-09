Khabib Nurmagomedov Akan Kunjungi Indonesia

Atlet MMA asal Rusia Khabib Nurmagomedov berencana hadir pada talkshow bertajuk The Path of A Champion pada 5 Oktober 2024 di Jakarta.

Bisnis.com, JAKARTA - Mada Live berkolaborasi dengan Podcast Close The Door akan menyelenggarakan talkshow bertajuk The Path of A Champion pada 5 Oktober 2024, yang menghadirkan atlet MMA berprestasi asal Rusia yakni Khabib Nurmagomedov.