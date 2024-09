Asthana Kemang Gaet Tokyu Property Management Indonesia Sebagai Building Management

PT Sintesis Kreasi Bersama, pengembang apartemen Asthana Kemang bekerja sama dengan PT Tokyu Property Management Indonesia (TPMI) tentang Building Management

Bisnis.com, JAKARTA - PT Sintesis Kreasi Bersama (SKB) selaku pengembang apartemen Asthana Kemang bekerjasama dengan PT Tokyu Property Management Indonesia (TPMI) menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang “Building Management” di Asthana Kemang Residences yang berlokasi di Kemang Jakarta Selatan. Perjanjian Kerjasama ditandatangani oleh Direktur PT SKB Thomas Go dan Presiden Direktur TPMI Yoshiaki Fujiya. Kerjasama ini merupakan wujud komitmen bersama untuk memberikan layanan terbaik kepada pemilik unit dan penghuni Asthana Kemang Residences.

Presiden Direktur TPMI Yoshiaki Fujiya mengatakan, “Visi kami yang merupakan kebanggaan kami adalah menjaga bangunan dan lingkungan untuk operasional dan pengelolaan jangka panjang. Kami juga berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia dengan menyediakan produk dan layanan berkualitas tinggi.”

“Kami membawa pengalaman dan kredibilitas pelayanan terbaik standar Jepang bagi pemilik gedung dan penghuni Asthana Kemang yaitu dengan menyediakan program manajemen properti yang sesuai dengan Asthana Kemang. Kami mengawasi pelaksanaan program dan melakukan monitoring di lokasi untuk melakukan mapping apabila ditemukan masalah dan mencarikan solusi terbaik. Perwakilan kantor pusat Head Quarter TPMI akan mengunjungi Asthana Kemang secara berkala. Perwakilan tersebut terdiri dari Divisi Engineering, Tenant Relations, Finance Accounting, General Services, Legal dan HSE agar layanan di Asthana Kemang tetap terjaga kualitasnya.”

TPMI yang telah hadir di Indonesia sejak tahun 2017 memiliki reputasi yang baik dalam pengelolaan atau building management. Beberapa proyek yang telah ditangani oleh TPMI di Jakarta antara lain Branz Simatupang, Energy Building, Capitol Park Residence, Tamansari Semanggi, AKR Tower dan Branz BSD. Selain itu TPMI juga memberikan servis pengelolaan gedung di Bali dan Kalimantan.

Direktur PT SKB Thomas Go mengatakan, “Kita semua tahu bahwa standar pelayanan internasional dari Jepang merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Mereka sangat peduli terhadap details sampai dengan konsep keseluruhan. Maka dengan kerendahan hati, kami sangat bangga dengan terwujudnya kerjasama Asthana Kemang dan TPMI. Tujuan utama kami mengadakan kerjasama dengan TPMI adalah untuk memberikan layanan terbaik bagi para pembeli dan penghuni Asthana Kemang.”

Menurut Ronny Mongkar, Chief Marketing Officer Asthana Kemang, "Asthana Kemang merupakan satu-satunya apartemen yang memiliki konsep Signature Indonesia Heritage berlokasi ‘in the heart of Kemang’ dengan keunggulan akses utama antara dua CBD utama di Jakarta Selatan yaitu TB Simatupang dan Sudirman. Proyek mixed-use development Asthana Kemang Residences & Mall merupakan “the last piece of Kemang Jaksel” yang menjadikannya sebagai instrument investasi dengan return yang sangat menjanjikan. Dibangun di atas lahan seluas 2,2 hektar terdapat 4 tower apartemen dan area komersial yang mengusung konsep eksotisme budaya Indonesia etnik ‘Java Heritage’ dipadukan dengan gaya hidup luxurious dan smart home apartment; perpaduan yang sangat disukai oleh konsumen lokal maupun kaum ekspatriat."