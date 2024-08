wondr by BNI Ramaikan Tomohon International Flower Festival 2024

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. berpartisipasi dalam acara Tournament of Flowers, rangkaian acara dari Tomohon International Flower Festival 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI kembali berpartisipasi dalam acara Tournament of Flowers, rangkaian acara dari Tomohon International Flower Festival 2024 dengan mengusung tema “Jadiin Maumu bersama wondr by BNI” yang ditampilkan pada float (kendaraan mobil hias) sebagai bagian dari pengenalan wondr by BNI banking app baru dari BNI.

Sejalan dengan tema TIFF tahun ini “Moving Forward Getting Stronger”, BNI kembali menegaskan komitmennya untuk selalu menjadi teman finansial yang relevan bagi seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Royke Tumilaar menjelaskan, “Kami terus bertransformasi seiring lanskap digital yang terus berkembang, dimana perubahan perilaku Nasabah yang semakin menuntut kemudahan, kecepatan, kenyamanan, terutama dalam mewujudkan impian finansial. Melihat hal ini, BNI terus memberikan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat, salah satunya dengan solusi pengelolaan keuangan yang relevan yaitu wondr by BNI.”

wondr by BNI yang secara resmi diluncurkan pada 5 Juli 2024 bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia untuk dapat melakukan pengelolaan keuangan yang lebih terencana sesuai kebutuhan finansial masing-masing melalui fitur 3 Dimensi Keuangan (Transaksi, Insight, dan Growth) yang mencerminkan konsep masa kini, masa lalu, dan masa depan.