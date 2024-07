Sentuhan Warna Eksklusif Nippon Paint Pancarkan Kemewahan ‘The House Within’ Instalasi Rumah dalam Mall Karya Lifetime Design

Kemegahan ‘The House Within’ karya Lifetime Design terasa begitu memukau para pengunjung sesaat memasuki atrium utama pusat perbelanjaan Senayan City, Jakarta.

Bisnis.com, JAKARTA - Kemegahan ‘The House Within’ karya Lifetime Design terasa begitu memukau para pengunjung sesaat memasuki atrium utama pusat perbelanjaan Senayan City, Jakarta. Sejak diluncurkan pada 7 Juli 2024 lalu, instalasi rumah eksklusif rancangan Lifetime Design ini telah banyak menyedot perhatian publik dengan kemewahan dan keistimewaannya dalam menampilkan masa depan desain interior dan konstruksi.

Lifetime Design menjadi desainer pilihan dari pengusaha serta tokoh kreatif terkemuka Indonesia, Arief Muhammad yang mendapatkan tantangan dari pengikutnya di sosial media untuk membangun rumah di dalam mall hanya dalam waktu lima hari.

Rachmat Fauzan, CEO Lifetime Design mengungkapkan, “Melalui ‘The House Within’ kami ingin mengajak para penggemar desain interior, pemilik rumah, dan para profesional untuk mengunjungi dan merasakan perjalanan memukau melalui konsep desain inovatif dan teknik konstruksi. Instalasi ini menjanjikan pengalaman yang benar-benar mendalam, dengan menghadirkan desain unik dan konsep visioner yang mendefinisikan masa depan sebuah hunian.”

Pengalaman mendalam pengunjung instalasi ini sudah dirasakan sejak pengunjung mulai menapakkan kaki di sini. Disambut dengan tampilan fasad bangunan yang sangat elegan, pengunjung langsung merasakan nuansa yang sangat berbeda.

Sebagai merek Cat No. 1 di Asia*, Nippon Paint memberikan dukungannya terhadap dunia arsitektur dan interior desain. Termasuk kali ini ketika berkesempatan untuk turut serta dalam proses instalasi rumah eksklusif karya Lifetime Design; ‘The House Within’. Mark Liew, General Manager (TU Division) Nippon Paint mengatakan, “Sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi kami untuk dapat berkontribusi dalam proyek prestisius The House Within rancangan Lifetime Design. Kami melihat instalasi eksklusif ini senada dengan konsep merek cat kami dimana sentuhan warna-warna yang dihasilkan dapat memberikan kesan eksklusif, mewah, dan elegan.”

Adapun cat premium Nippon Paint yang diaplikasikan pada instalasi eksklusif ‘The House Within’ yaitu antara lain; sisi eksterior pada fasad bangunan menggunakan cat Weatherbond Max dengan kode warna NP OW 2161P - Leia White dan NP N 1988 A - Black Magic.

Sementara itu pada beberapa interior rumah menggunakan cat Nippon Spot-less Plus dengan kode warna NP OW 1012P - Eggshell dan NP PB 1498A - Marabelle. “Selain menciptakan kesan eksklusif, produk yang digunakan juga memiliki keunggulan cepat kering, tidak berbau, daya tutup maksimal, hasil halus merata dan hal ini tentunya sangat cocok digunakan pada bangunan yang memiliki target penyelesaian hanya dalam lima hari ini,” papar Mark Liew saat menjelaskan keunggulan dari cat Nippon Paint yang diaplikasikan dalam ‘The House Within’.

Lifetime Design memberikan tanggapan positif atas dukungan yang diberikan Nippon Paint dalam terwujudnya ‘The House Within’. “Kami sangat mengapresiasi atas dukungan Nippon Paint sehingga konsep yang kami usung dalam rancangan instalasi rumah di dalam mall ini dapat terwujud dalam waktu yang sangat terbatas dan mendapatkan respon yang sangat positif. Kami berharap melalui ‘The House Within’ pengunjung mall Senayan City dapat merasakan bagaimana desainer Lifetime Design merancang sebuah rumah yang tidak hanya elegan tetapi juga fungsional di tengah mall, dimana setiap ruangan akan meningkatkan estetika dalam kehidupan sehari-hari,” jelas Rachmat Fauzan.

Untuk merasakan pengalaman unik dalam kemegahan dan eksklusivitas ‘The House Within’, pengunjung masih berkesempatan mengunjungi instalasi mewah dengan berbagai inspirasinya yang memukau di atrium utama pusat perbelanjaan Senayan City hingga tanggal 20 Juli 2024 nanti.