Alifiah Azzahrah Dinobatkan Sebagai Pemenang “Designer Of The Year” Di Ajang Ayda International Awards 2023/24

Bisnis.com, JAKARTA - Alifiah Azzahrah, Mahasiswa Jurusan Desain Interior, Fakultas Industri Kreatif (FIK) Telkom University Bandung meraih penghargaan “Designer of The Year” dalam kategori Desain Interior di ajang AYDA International Awards 2023/34 yang berlangsung pada 3-5 Juli 2024 di ITC Grand Chola, Chennai, India.

Dalam kompetisi AYDA International Awards 2023/24, Indonesia diwakili oleh para pemenang Gold Winner di ajang AYDA Awards Indonesia 2023/24, yakni Alifiah Azzahrah dari Telkom University dengan karya PAYABO HOUSE: SCAVENGER HOUSE untuk kategori Desain Interior dan Kelvin dari Universitas Sumatera Utara membawa karya UNCHAIN untuk kategori Arsitektur. AYDA International Awards 2023/24 merupakan ajang penghargaan yang mempertemukan para pemenang nasional dari 19 negara yang memperebutkan gelar desainer terbaik. Adapun negara-negara tersebut adalah Indonesia, Hongkong, China, Taiwan, Malaysia, Iran, Vietnam, Singapura, Pakistan, New Zealand, Jepang, Thailand, Bangladesh, China, India, Filipina, Australia, Sri Lanka, dan Turki.

Para dewan juri AYDA International Awards 2023/24 menyatakan bahwa Alfifah Azzahrah dari Indonesia menyabet gelar “Designer of the Year” untuk kategori Desain Interior. Sementara itu, Lim Jeng Ying dri Malaysia meraih gelar “Designer of the Year: untuk kategori Arsitektur. Kedua pemenang utama ini mendapatkan beasiswa senilai USD 10.000 selama tiga minggu di Harvard Graduate School of Design di Boston, Massachusetts, Amerika Serikat.

“Kami sangat bangga atas keberhasilan Alifiah Azzahrah mengharumkan nama Indonesia sebagai peraih “Designer of the Year” di ajang AYDA International Awards 2023/24. Kompetisi ini menjadi ruang bagi talenta-talenta muda Indonesia di bidang Desain Interior dan Arsitektur untuk mengembangkan bakat dan mengasah kemampuannya dalam mengangkat kearifan lokal yang bernilai guna bagi masyarakat luas. Selain itu, mereka dapat bersaing di tingkat global dan mendapat wawasan baru mengenai tren terkini,” ungkap Linda Kam, Sr. Marketing Manager Nippon Paint Indonesia.

Linda menambahkan, kemenangan Alifiah Azzahrah merupakan ketiga kalinya Indonesia meraih penghargaan utama sebagai “Designer of the Year” di kategori Desain Interior pada ajang AYDA International Awards. Pada tahun 2020, Greta Elsa Nurtjahja meraih “Designer of The Year” dengan karya “Rumah Kopi – A Communal House of Coffee” dan Arya Putra dari Institut Teknologi Bandung sebagai “Designer of The Year” dengan karya “Silih HUB" pada tahun 2023.

AYDA Awards yang digagas oleh Nippon Paint sejak tahun 2008 ini, kini telah berkembang menjadi salah satu penghargaan bergengsi di industri arsitektur dan desain interior dan telah menerima lebih dari 59.000 karya dari 1.200 institusi pendidikan tinggi di 19 negara dan wilayah.