BTN Prioritas Raih Penghargaan Bergengsi Internasional di ajang Asian Banking & Finance (ABF) Retail Banking Awards 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Wealth Management Division Head PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Meru Arumdalu didampingi Affluent Solutions Department Head Yan Putro menerima penghargaan kategori Customer Experience Initiative of The Year – Indonesia di ajang Asian Banking & Finance (ABF) Retail Banking Awards 2024 di Singapura.

Penghargaan ini diperoleh atas inisiatif BTN Prioritas menghadirkan unique value proposition terbaru yaitu Defining Your Priority dan juga peluncuran PLUS by BTN Prioritas untuk menerjemahkan unique value proposition tersebut. Hingga Mei 2024, dana kelolaan BTN Prioritas mencapai lebih dari Rp48 triliun dengan total nasabah sekitar 37.000 Nasabah.