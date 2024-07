Nestle MILO Ajak Ribuan Masyarakat Bali dan Warga Negara Asing Berlari di Road to MILO ACTIV Indonesia Race 2024 Bali Series

Gerakan MILO ACTIV Indonesia hadir dengan menyelenggarakan MILO ACTIV Indonesia Race 2024 yang dimulai dengan Road to MILO ACTIV Indonesia Race 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Sejak awal kehadirannya di Indonesia pada tahun 1974, Nestlé MILO berkomitmen untuk turut mewujudkan generasi masa depan Indonesia yang sehat, aktif, dan berkarakter tangguh melalui berbagai rangkaian inisiatif dan program bagi masyarakat Indonesia, salah satunya ialah gerakan MILO ACTIV Indonesia. Merayakan 50 tahun Nestlé MILO di Indonesia, gerakan MILO ACTIV Indonesia hadir dengan menyelenggarakan MILO ACTIV Indonesia Race 2024 yang dimulai dengan Road to MILO ACTIV Indonesia Race 2024 di 12 kota di Indonesia.

Pada Minggu, 30 Juni 2024, gelaran keenam Road to MILO ACTIV Indonesia Race 2024 diselenggarakan di Denpasar, Bali setelah sukses dilaksanakan di Makassar, Bogor, Manado, Bandung dan Yogyakarta. Sebanyak lebih dari 2.000 pelari ikut dalam dua kategori, yaitu 5K dan Family Run 2,5K pada Road to MILO ACTIV Indonesia Race 2024 Bali Series di Jl. Dr. Kusuma Atmaja, Panjer, Denpasar. Pelepasan peserta Road to MILO ACTIV Indonesia Race 2024 Bali Series dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali Dr. Ketut Ngurah Boy Jayawibawa, M.Si, Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali I Made Dana Tenaya SE MM, dan Business Executive Officer Beverages & Culinary Dairy Business Unit PT Nestlé Indonesia Alaa Shaaban didampingi oleh Sports Marketing Manager Nestlé MILO Yozart Zulmi.

Pemerintah Provinsi Bali yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali Dr. Ketut Ngurah Boy Jayawibawa, M.Si mengatakan, “Sebuah kebanggaan bagi kami, Bali menjadi salah satu lokasi penyelenggaraan Road to MILO ACTIV Indonesia Race 2024. Kegiatan berlari ini turut memberikan stimulasi bagi masyarakat Bali dan Warga Negara Asing untuk dapat berolahraga bersama keluarga melalui olahraga lari. Kami berharap kegiatan MILO Run dapat terus konsisten dilaksanakan di Bali, agar dapat menjadi wadah untuk mewujudkan gaya hidup sehat dan aktif bagi masyarakat kota Bali.”

Business Executive Officer Beverages & Culinary Dairy Business Unit PT Nestlé Indonesia Alaa Shaaban mengatakan, “Apresiasi kami bagi warga Bali yang sangat bersemangat mengikuti Road to MILO ACTIV Indonesia Race 2024 Bali Series. Khusus penyelenggaraan di Bali, kami memberi kesempatan kepada Warga Negara Asing (WNA) untuk ikut serta berlari dan berkesempatan untuk meraih podium. Semoga penyelenggaraan acara berlari ini dapat semakin memotivasi masyarakat Bali untuk hidup aktif dan merasakan manfaat olahraga bersama keluarga dan teman-teman. Road to MILO ACTIV Indonesia Race 2024 merupakan wujud konsistensi Nestlé MILO dalam menghadirkan wadah olahraga bagi semua kalangan usia. Kami juga terus menginspirasi orang tua untuk mengajak anak-anak sejak usia dini untuk mulai mencintai olahraga lewat kategori Family Run 2,5K. Terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya Pemerintah Provinsi Bali yang telah mendukung hingga kegiatan Road to MILO ACTIV Indonesia Race 2024 Bali Series dapat sukses diselenggarakan.”

Bagi 100 peserta pertama yang finish pada kategori 5K di Road to MILO ACTIV Indonesia Race 2024 Bali Series akan mendapatkan medali emas serta berkesempatan untuk mengikuti MILO ACTIV Indonesia Race 2024 di Jakarta secara gratis. Pada kesempatan yang sama, Nestlé MILO juga menghadirkan Nusantara Kids Corner yang berisi berbagai permainan bagi anak.

Juara kategori 5K Putra diraih Sardyanus Sanam dengan catatan waktu 16 menit, 23 detik, sedangkan untuk kategori 5K Putri, Ni Ketut Cita menjadi yang terbaik dengan catatan waktu 19 menit, 16 detik. “Sebagai pelari yang sering mengikuti berbagai lomba lari, saya merasa Road to MILO ACTIV Indonesia Race 2024 Bali Series ini memiliki rute yang paling mantap, aman, dan steril yang pernah saya ikuti. Sepanjang rute, terdapat pengawasan yang ketat dan tanda-tanda untuk jalur lari yang sangat membantu para pelari. Hal ini membuat saya merasa nyaman dan fokus untuk mencapai performa terbaik saya. Terima kasih MILO atas pengalaman yang luar biasa,” ungkap Ni Ketut Cita.

Selama lima dekade, Nestlé MILO telah mengajak 50 juta anak Indonesia di 300 kota/kabupaten untuk menerapkan gaya hidup sehat, aktif dan berkarakter tangguh dengan berpartisipasi di berbagai kegiatan olahraga, seperti Sports Development Program, Tantangan Juara, MILO National Championship, MILO ACTIV Academy, MILO ACTIV Indonesia Race, dan MILO Family Day di Sekolah. Nestlé MILO percaya bahwa olahraga merupakan guru terbaik yang dapat mengajarkan nilai-nilai seperti sportivitas, percaya diri, pantang menyerah dan kerja sama tim.