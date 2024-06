Uji Coba Purwarupa Mobil Sapuangin XI Evo 3

Purwarupa Mobil Sapuangin XI Evo 3 siap berlaga pada kontes mobil hemat energi Shell Eco-Marathon 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Inovasi purwarupa mobil bertenaga bahan bakar gasoline yang mampu melesat hingga 38 kilometer per jam dengan konsumsi bahan bakar sekitar 500 kilometer per satu liter, disiapkan oleh Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) untuk mengikuti kontes mobil hemat energi Shell Eco-Marathon 2024 di Sirkuit Internasional Mandalika pada 2-6 Juli 2024.