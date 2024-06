Indopoly Pacu Produksi Pabrik di Indonesia dan China

PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk. (IPOL) pada tahun ini akan merampungkan penambahan lini produk untuk kedua pabriknya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk. (IPOL) pada tahun ini akan merampungkan penambahan lini produk untuk kedua pabriknya yang berlokasi di Purwakarta, Indonesia dan Suzhou, China.

Apabila kedua penambahan lini produksi tersebut selesai maka kapasitas produksi di pabrik di Indonesia akan meningkat menjadi 25.000 ton per tahun dan kapasitas produksi pabrik China akan meningkat 40.000 ton per tahun. Sehingga total kapasitas produksi Indopoly bertambah dari 100.000 ton menjadi 165.000 ton per tahun