Nestle MILO Pertama Kali Hadirkan Road to MILO ACTIV Indonesia Race 2024 Yogyakarta Series

Bisnis.com, JAKARTA - Memperingati 50 tahun MILO di Indonesia, Nestlé MILO senantiasa berkomitmen untuk mendorong keluarga Indonesia termasuk Yogyakarta untuk hidup sehat dan aktif dengan berolahraga lewat Road to MILO ACTIV Indonesia Race 2024 Yogyakarta Series yang diadakan pada Minggu, 26 Mei 2024 di Yogyakarta Expo Center.

Yogyakarta menjadi kota kelima penyelenggaraan Road to MILO ACTIV Indonesia Race 2024 setelah Makassar, Bogor, Manado, dan Bandung. Sebanyak lebih dari 2.500 pelari dalam dua kategori, yaitu 5K dan Family Run 2,5K mengikuti Road to MILO ACTIV Indonesia Race 2024 Yogyakarta Series. Pelepasan para peserta dilakukan oleh Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Drs. Beny Suharsono, M. Si., Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Dr. Didik Wardaya S.E., M.Pd., Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Budi Santosa Asrori, SE MSi dan Business Executive Officer Beverages & Culinary Dairy Business Unit PT Nestlé Indonesia Alaa Shaaban.

“Kami senang dapat menghadirkan Road to MILO ACTIV Indonesia Race 2024 Yogyakarta Series. Antusiasme masyarakat pada kegiatan berlari ini juga sangat baik, dari lima kota penyelenggaraan sudah lebih dari 13.500 peserta yang ikut. Kami berharap kegiatan berlari ini dapat semakin mendorong masyarakat untuk hidup sehat dan aktif. Secara khusus kami berharap hadirnya Family Run 2,5K dapat mendorong orang tua untuk mengajak anak-anak mulai aktif berolahraga sejak usia dini,” ujar Alaa Shaaban, Business Executive Officer Beverages & Culinary Dairy Business Unit PT Nestlé Indonesia.

Kesuksesan penyelenggaraan acara Road to MILO ACTIV Indonesia Race 2024 Yogyakarta series tentunya tidak terlepas dari kontribusi segenap pihak, mulai dari pemerintah daerah dan dinas terkait, maupun tim pendukung, antara lain pacer, marshall, tim medis dan seluruh masyarakat.

Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Drs. Beny Suharsono, M. Si. yang turut melepas peserta MILO ACTIV Indonesia Race Yogyakarta Series mengatakan, “Kami mengapresiasi komitmen Nestlé MILO yang turut mendorong masyarakat untuk hidup sehat dan aktif. Alhamdulillah, Yogyakarta terpilih sebagai salah satu kota penyelenggaraan Road to MILO ACTIV Indonesia Race 2024. Dengan semakin banyak kegiatan lari di Yogyakarta, saya berharap dapat semakin mendorong kesadaran masyarakat untuk terus menjaga pola hidup sehat melalui olahraga, salah satunya lari.”

Bagi 100 peserta pertama yang finish pada kategori 5K di Road to MILO ACTIV Indonesia Race 2024 Yogyakarta Series akan mendapatkan medali emas serta berkesempatan untuk mengikuti MILO ACTIV Indonesia Race 2024 di Jakarta secara gratis. Pada kesempatan yang sama, Nestlé MILO juga menghadirkan Nusantara Kids Corner bagi anak. Total peserta MILO ACTIV Indonesia Race 2024 dari seluruh kota ditargetkan sebanyak 50.000 pelari.

Juara kategori 5K Putra diraih Nofeldi Petingko dengan catatan waktu 15 menit, 48 detik, sedangkan untuk kategori 5K Putri ialah Dwi Tiansi Anggraini menjadi yang terbaik dengan catatan waktu 18 menit, 03 detik. “Saya sangat senang bisa memenangkan kategori 5K Road to MILO ACTIV Indonesia Race 2024 Yogyakarta Series. Persiapan yang saya lakukan yaitu latihan yang maksimal dan menjaga kondisi sehingga saya bisa tampil dengan baik. Bersyukur usaha saya bisa terbayar saat mencapai garis finish dengan catatan waktu terbaik. Semoga Road to MILO ACTIV Indonesia Race dapat kembali diadakan di Yogyakarta dengan mengeksplor rute-rute menarik lainnya. Terima kasih, MILO,” ujar Nofeldi Petingko, pemenang 5K Putra Road to MILO ACTIV Indonesia Race 2024 Yogyakarta Series.

Selama lima dekade, Nestlé MILO telah mengajak 50 juta anak Indonesia di 300 kota/kabupaten untuk menerapkan gaya hidup sehat, aktif dan berkarakter tangguh dengan berpartisipasi di berbagai kegiatan olahraga di bawah naungan MILO ACTIV Indonesia, seperti Sports Development Program, Tantangan Juara, MILO National Championship, MILO ACTIV Academy, MILO ACTIV Indonesia Race, dan MILO Family Day di Sekolah. Nestlé MILO percaya bahwa olahraga merupakan guru terbaik yang dapat mengajarkan nilai-nilai seperti sportivitas, percaya diri, pantang menyerah dan kerja sama tim.