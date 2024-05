Fore Coffee kenalkan delapan Fore Essentials Icon 2024

Fore Coffee memperkenalkan delapan Fore Essentials Icon 2024 dan menu terbaru dituangkan dalam kampanye #FOREVOLUTION

Bisnis.com, JAKARTA - Membawa misi The New Coffee Culture atau Tren Ngopi Baru, Fore Coffee memperkenalkaan delapan Fore Essentials Icon 2024 dan menu terbaru seri Taste of the New Culture dengan tiga rasa baru yaitu Cappuccino Caramelo, Vanilla Oat Latte, dan Matcha Strawberry Cream.

Kedelapan Fore Icon Essential tersebut adalah Beautypreneur & Philanthropist Cathy Sharon, Content Creator Kristo Immanuel, Actor & Sport Enthusiast Dion Wiyoko, International Model & Modelpreneur Ayu Gani, Fashion Designer Jenahara, Eco Influencer Jerhemy, Award-winning Professional Barista Shayla Philipa, dan Culinary Diplomat Yuda Bustara.

Misi ini dituangkan dalam kampanye #FOREVOLUTION, untuk membawa perubahan terhadap hal-hal esensial, mengembangkan potensi yang ada, serta melawan keterbatasan melalui segelas kopi. Bisnis/Fanny Kusumawardhani