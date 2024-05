Pengunjung melihat produk yang dipamerkan saat acara National Dealer Gathering 2024 di Jakarta, Selasa (21/5/2024). Bisnis

PT Panasonic Gobel Indonesia (PGI) kembali menggelar acara National Dealer Gathering (NDG) 2024 bertemakan Lets Get The Future with Us sebagai langkah untuk memperkuat hubungan dengan para mitra bisnis di seluruh Indonesia serta menyatukan visi dan langkah-langkah strategis ke depan. Bisnis