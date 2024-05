Pemimpin Delegasi World Water Forum Kunjungi Tahura

Kegiatan Leaders' Visit rangkaian World Water Forum ke-10 2024 di kawasan mangrove Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Senin (20/5/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (keempat kiri) berfoto bersama Presiden Fiji Wiliame Maivalili Katonivere (ketiga kiri), Perdana Menteri Tajikistan Qohir Rasulzoda (keempat kanan), Presiden World Water Council Loic Fauchon (kiri), Presiden Majelis Umum PBB Dennis Francis (kedua kanan), Menteri Energi dan Infrastruktur Uni Emirate Arab Suhail Mohamed Al Mazrouei (kedua kiri), Utusan Khusus Prancis Barbara Pompili (ketiga kanan) dan Secretary General of the Convention on Wetlands Musonda Mumba (kanan) saat kegiatan Leaders' Visit rangkaian World Water Forum ke-10 2024 di kawasan mangrove Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Senin (20/5/2024). ANTARA FOTO/Media Center World Water Forum 2024/Fikri Yusuf