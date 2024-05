Perum Perumnas Luncurkan Tampilan Baru The New Face of Samesta Sentraland Cengkareng

Perum Perumnas terus melakukan peningkatan pelayanan dan kenyamanan dari berbagai aspek bagi seluruh konsumennya

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam upaya menghadirkan hunian yang lebih modern dan mengakomodasi kebutuhan generasi milenial dan pasangan muda, Perum Perumnas terus melakukan peningkatan pelayanan dan kenyamanan dari berbagai aspek bagi seluruh konsumennya. Bentuk komitmen dan upaya ini dibalut pada salah satu hunian Perumnas di Jakarta Barat dengan tajuk The New Face of Samesta Sentraland Cengkareng.

The New Face of Samesta Sentraland Cengkareng mencakup peningkatan dalam berbagai aspek, yaitu pada desain interior hunian yang modern, fasilitas taman bermain, kolam renang, area komunal dan komersial serta peningkatan integrasi transportasi di kawasan.