Triputra Group Memperoleh Penghargaan 6th Indonesia CSR Awards 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Corporate Secretary & Communication Triputra Group Aminuddin Nurdin (kedua kiri) berfoto bersama Founder & CEO The Iconomics Bram S. Putro (kedua kanan), didampingi tim The Iconomics yaitu Director Brand, Research & Strategy Alex Mulya (kiri) dan Managing Editor Arif Hatta seusai penyerahan penghargaan Indonesia Best CSR in Philantropy Sector 2024 pada acara 6th Indonesia CSR Awards 2024 di Jakarta, Selasa (7/5/2024).

Penghargaan tersebut diserahkan kepada Triputra Group karena berdasarkan hasil riset perusahaan tersebut dinilai konsisten menjalankan kegiatan CSR di wilayah kerja masing-masing antara lain di bidang pembinaan UMKM, petani, kesehatan, pendidikan dan sosial. Bisnis