Pelindo Regional 4 Bagikan Paket Sembako Kepada Buruh Pelabuhan

Bisnis.com, MAKASSAR – Pelindo Regional 4 dan Terminal New Petikemas bekerja sama dengan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Sulawesi Selatan dan Barat membagikan paket sembako sebanyak 1700 paket kepada pekerja sopir dan buruh Pelabuhan di area Terminal New Petikemas dan Makassar New Port (MNP). Paket diserahkan secara simbolis oleh Executive Director Pelindo Regional 4 Abdul Azis dan Ketua DPW Alfi Sulselbar Syaifuddin Syahruddin