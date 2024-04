BTN dan UUS BTN meraih total 13 penghargaan dari Digital Brand Recognition 2024 atas penilaian masyarakat melalui media sosial terhadap produk dan layanan.

Bisnis.com, JAKARTA - BTN dan Unit Usaha Syariah (UUS) BTN meraih total 13 penghargaan dari Digital Brand Recognition 2024 atas penilaian masyarakat melalui media sosial terhadap produk dan layanan BTN serta BTN Syariah.

Beberapa penghargaan tersebut di antaranya The Best Mobile Banking Conventional Bank KBMI 3, The Best Sharia Business Unit in Digital Brand 10 Years in a Row, dan The Best Conventional Bank KBMI 3