Pembangunan Miniatur Hutan Hujan Tropis di IKN

Presiden Joko Widodo menanam pohon menandai pembangunan Miniatur Hutan Hujan Tropis (MHHT) Nusantara seluas 96 hektare di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Utara, Rabu (20/12/2023). MHHT merupakan kolaborasi antara PT Tirta Investama dengan Universitas Mulawarman yang didukung oleh Indo Tambang Raya Megah dan Multi Harapan Utama. Memiliki visi yang sama dalam melestarikan dan meregenerasi lingkungan, PT Tirta Investama turut serta mendukung upaya Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk mewujudkan target IKN sebagai Net Zero City atau kota dengan nol emisi karbon pada 2025. Keterlibatan PT Tirta Investama dalam peta jalan Net Zero City Nusantara 2045 menjadikan sebagai perusahaan FMCG pertama dan satu-satunya yang turut aktif dalam merealisasikan ambisi untuk merealisasikan Net Zero City Nusantara 2045.