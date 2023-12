Chief Executive Officer PT Dinamika Utama Jaya Group Zaenal Aziz (kiri) berbincang dengan Chief Executive Officer HNX Co., Ltd. Yong Guk Oh seusai penandatanganan kerja sama pengembangan tabung gas komposit atau Compressed Natural Gas (CNG) di Jakarta, Kamis (14/12/2023). Target awal kerja sama korporasi Indonesia dan Korea Selatan ini sebanyak dua line industri dengan nilai investasi sekitar Rp500 miliar yang akan menghasilkan sekitar 500 ribu tabung gas per tahun. Bisnis/Abdurachman

Chief Executive Officer PT Dinamika Utama Jaya Group Zaenal Aziz (kanan) berbincang dengan Chief Executive Officer HNX Co., Ltd. Yong Guk Oh seusai penandatanganan kerja sama pengembangan tabung gas komposit atau Compressed Natural Gas (CNG) di Jakarta, Kamis (14/12/2023). Target awal kerjasama korporasi Indonesia dan Korea Selatan ini sebanyak 2 line industri dengan nilai investasi sekitar 500 Miliar dan akan menghasilkan sekitar 500 ribu tabung gas per tahun untuk masyarakat. Compressed Natural Gas (CNG) merupakan bahan bakar gas yang dibuat dengan melakukan kompresi metana (CH4) yang diekstrak dari gas alam. Bisnis/Abdurachman