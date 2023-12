Manulife Indonesia Luncurkan Solusi Asuransi Berbasis Syariah

Wakil Presiden Direktur & GM Agency Manulife Indonesia Novita Rumngangun (tengah) bersama dengan Direktur & Chief of Sharia Officer Manulife Indonesia Karjadi Pranoto (kiri) dan Independent Financial Consultant Nadia Harsya (kanan) saat acara peluncuran produk Manulife Perlindungan Diri Syariah (MPDS) di Jakarta, Rabu (6/12/2023). MPDS dirancang untuk mempersiapkan generasi muda yang berusia 18 tahun ke atas untuk berbagai tahap kehidupan mereka dan memberikan perlindungan dengan kontribusi terjangkau mulai dari Rp250.000 per bulan. Melalui peluncuran ini, Manulife Indonesia menekankan fokus perusahaan untuk lebih mengembangkan bisnis syariah dan terus berkontribusi pada industri asuransi jiwa syariah di Indonesia. Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

