Festival Timur Tengah Universitas Indonesia (FTT UI) 2023 Berikan Edukasi Terhadap Toleransi Antar Budaya

Bisnis.com, JAKARTA - Mahasiswa Program Studi Arab Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (FIB UI) yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Besar Asia Barat (IKABA FIB) menggelar Festival Timur Tengah Universitas Indonesia (FTT UI) 2023 dengan tema Al-Syarq Yafûq Al-Gharb (The East Beyond the West).

Festival yang mengusung slogan Melintasi Batas, Menyatukan Budaya diharapkan dapat mempromosikan sekaligus mengedukasi masyarakat terhadap pemahaman dan toleransi antarbudaya. FTT UI 2023 kali ini menggelar 10 jenis lomba yang diikuti 234 peserta terdiri dari kategori umum, mahasiswa dan siswa SMA/sederajat dari seluruh Indonesia.