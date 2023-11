Astra Financial dan WeLab Melalui Bank Jasa Jakarta Luncurkan Layanan Perbankan Digital Bank Saqu

Presiden Direktur PT Astra International Tbk. Djony Bunarto Tjondro (dari kiri), Founder and Group CEO WeLab Simon Loong, dan Presiden Direktur PT Bank Jasa Jakarta Leonardo Koesmanto berbincang seusai peluncuran Bank Saqu di Jakarta, Senin (20/11/2023). Astra Financial dan WeLab melalui Bank Jasa Jakarta meluncurkan layanan perbankan digital Bank Saqu, dengan menghadirkan produk yang intuitif dan serbaguna yang dapat disesuaikan hingga 20 kantong (saku). Bank digital yang membidik segmen ritel dan UMKM ini akan mendukung, melengkapi dan memperkuat ekosistem jasa keuangan Grup Astra, serta mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Bisnis/Himawan L Nugraha

Presiden Direktur PT Bank Jasa Jakarta Leonardo Koesmanto (dari kanan), Founder and Group CEO WeLab Simon Loong, Presiden Direktur PT Astra International Tbk. Djony Bunarto Tjondro, Presiden Komisaris PT Astra International Tbk. Prijono Sugiarto, Direktur PT Astra International Tbk. & Director in Charge Astra Financial Suparno Djasmin, dan Group COO WeLab Ernest Leung berbincang seusai peluncuran Bank Saqu di Jakarta, Senin (20/11/2023). Astra Financial dan WeLab melalui Bank Jasa Jakarta meluncurkan layanan perbankan digital Bank Saqu, dengan menghadirkan produk yang intuitif dan serbaguna yang dapat disesuaikan hingga 20 kantong (saku). Bank digital yang membidik segmen ritel dan UMKM ini akan mendukung, melengkapi dan memperkuat ekosistem jasa keuangan Grup Astra, serta mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Bisnis/Himawan L Nugraha