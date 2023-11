Turnamen Golf BNI Indonesian Masters 2023 Akan Digelar Pada 16-19 November 2023

Bisnis.com, JAKARTA - Turnamen golf BNI Indonesian Masters 2023 presented by Tunas Niaga Energi ini menjadi ajang premium Asian Tour bagi pegolf profesional dengan total hadiah 1,5 juta dolar AS dan digelar pada 16-19 November 2023.



Turnamen BNI Indonesian Masters Presented by Tunas Niaga Energi dihadiri oleh para pegolf internasional, seperti juara US Open 2010 yang juga peraih 15 gelar (PGA Tour danEuropean Tour) Graeme McDowell, juara 6 turnamen EuropeanTour Thomas Pieters, pemenang 3 gelar International Series Andy Ogletree, juara Indonesian Masters 2014 Anirban Lahiri, juara Indonesian Masters 2 kali Poom Saksansin, juara Asian Games 2023 Taichi Kho, dan juara bertahan BNI Indonesian Masters presented by Tunas Niaga Energi, Sarit Suwannarut.