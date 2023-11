Dorong Pemberdayaan dan Perjuangan Perempuan

Head of Marketing MR.DIY Indonesia Ria Sutrisno (kanan) berbincang dengan Head of Legal MR.DIY Indonesia Rian Mochtar Aziz Thamrin saat acara MR.DIY Celebrates the Heroes Within Ourselves di Jakarta, Jumat (10/11/2023). Membawa semangat perjuangan di momentum Hari Pahlawan, MR.DIY sebagai toko ritel dengan harga hemat, produk lengkap, berlokasi strategis dan dekat dengan pelanggan berkolaborasi dengan Mitra Bisnis Keluarga (MBK) Ventura mendorong pemberdayaan dan perjuangan perempuan Indonesia dengan memberikan dukungan produk senilai Rp 525 juta kepada 1.000 pemilik UMKM yang tersebar di dua belas provinsi, yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Riau. Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

