Bank DBS Gelar Diskusi Poltik dan Ekonomi 2024

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank DBS Indonesia bersama PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen menggelar diskusi bertajuk Smart Talk: Navigating Economy Growth Amidst the Dynamic Political Landscape.



Acara ini merupakan wujud komitmen Bank DBS Indonesia dalam memberikan wadah untuk berbagi wawasan yang diharapkan dapat merangkul berbagai sektor untuk berkolaborasi menghadapi tantangan ekonomi dan politik pada 2024 mendatang.



Hal ini sejalan dengan visi Bank DBS Indonesia untuk menjadi Best Bank for a Better World yang menitikberatkan upaya bank dalam berkontribusi secara positif untuk dunia yang lebih baik.