First Media Kerja Sama Dengan Vidio Untuk Memperluas Tayangan Olahraga

Chief Marketing Officer PT Link Net Tbk. Santiwati Basuki (kanan) berbincang dengan Chief Operating Officer Vidio Hermawan Sutanto saat acara penandatanganan kerjasama antara First Media dan Vidio di Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (8/11/2023). First Media dan Vidio mengumumkan kerja sama dalam memperluas akses tayangan olahraga serta hiburan kepada pelanggan First Media. Melalui kolaborasi ini, pelanggan First Media dapat mengakses ragam tayangan pertandingan olahraga lokal maupun internasional serta berbagai konten hiburan yang sesuai dengan kebutuhan. Kemitraan ini merupakan komitmen First Media dalam memberikan pengalaman hiburan terbaik serta terlengkap kepada pelanggan. Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

