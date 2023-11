Indonesia Fintech Summit (IFSE) 2023 Akan Digelar Kembali Secara Daring

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Fntech Indonesia (AFTECH) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) kembali mengelar Indonesia Fintech Summit (IFSE) 2023 yang akan digelar secara daring pada 11 November hingga 12 Desember 2023 dan puncaknya secara luring pada 23-24 November 2023 di The Kasablanka Hall.



Kegiatan IFS 2023 ini merupakan bagian dari rangkaian program Bulan Fintech Nasional (BFN) dan The 5th Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2023 dengan tema Accelerating Growth: Promoting Sustainable Integration and Collaboration for A Stronger Digital Economy.