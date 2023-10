Shinhan EZ General Insurance Tunjuk Tap Insure Sebagai Mitra Asuransi Digital Strategis Pertama di Pasar Indonesia

Founder & Director Tap Insure Cleosent Randing (tengah) berbincang dengan CEO Shinhan EZ General Insurance ByoungKwan Kang (kanan) dan Head of Global Investment Shinhan Financial Group Co, Ltd. JinSoo Lee saat acara penandatangan kerja sama antara PT Asuransi Untuk Semua (Tap Insure) dan Shinhan EZ General Insurance di Jakarta, Selasa (24/10/2023). Kerja sama kedua perusahaan ini berfokus untuk menciptakan terobosan dalam menciptakan solusi asuransi otomotif berbasis digital yang lebih mudah diakses konsumen, menawarkan premi yang terjangkau, dan dengan proses yang mudah (simple) dan cepat mulai dari pembelian produk hingga klaim. Bisnis/Abdullah Azzamrn