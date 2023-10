GoTo Berkolaborasi Dengan Pemprov DKI Jakarta Untuk Mendukung Program Penghijuan

Direktur PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. Nila Marita (kedua kiri) dan Head of Regional Public Policy and Government Relation (PPGR) Jawa Barat Gojek Rully Rinaldi (kedua kanan) menyaksikan Vice President Regional PPGR Gojek Mohammad Khomeiny (kiri) dan Head of Regional PPGR Jabodetabek Gojek T. Mufizar Mahmud secara simbolis melakukan penanaman pohon di kawasan RSUD Kalideres, Jakarta, Kamis (19/10/2023). GoTo bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dalam kegiatan penanaman pohon bersama untuk mendukung program penghijauan lingkungan DKI Jakarta. Langkah ini sejalan dengan keseriusan GoTo sebagai ekosistem digital dalam menciptakan ekosistem keberlanjutan yang terintegrasi di seluruh aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Bisnis/Suselo Jati