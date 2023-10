BSI Dorong Kemajuan Industri Fesyen di Indonesia Lewat Jakarta Muslim Fashion Week 2024

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) secara kontinu terus mendukung pertumbuhan ekosistem industri halal di Indonesia, salah satunya lewat pengembangan halal lifestyle, khususnya di bidang fesyen muslim.



Direktur Sales and Distribution BSI Anton Sukarna mengatakan BSI terus memperkuat kolaborasi dengan para pelaku di industri mode, seperti perancang busana, pebisnis fesyen, serta stakeholders untuk mendukung pertumbuhan dan memaksimalkan potensi pasar industri fesyen muslim. Hal ini diimplementasikan dalam bentuk dukungan BSI terhadap pelaksanaan Jakarta Muslim Fashion Week 2024 (JMWF) yang digelar di ICE BSD mulai 19-22 Oktober 2023.



“Kami harap dengan diadakannya Jakarta Muslim Fashion Week 2024 (JMWF) dapat meningkatkan kesadaran akan potensi besar bisnis fesyen muslim, sehingga seluruh pemangku kepentingan semakin peduli untuk memajukan industri ini,” kata Anton



Besarnya potensi pasar industri fesyen tergambar lewat data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukan bahwa konsumsi pakaian, alas kaki, dan jasa perawatan tumbuh 7,02% (year on year/yoy) pada kuartal II-2023, dan menjadi pertumbuhan tertinggi sejak 2010 atau dalam hampir 14 tahun terakhir. Indonesia sendiri merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim yang dominan, sehingga kebutuhan terhadap fesyen muslim juga besar.



Hingga Juni 2023, segmen halal industri di BSI terus mengalami pertumbuhan positif. Jumlah nasabah di segmen halal industri mencapai lebih dari 21 ribu nasabah dengan pertumbuhan 764,83% year to date.



“Semakin menguatnya industri fesyen muslim di Indonesia, serta ditambah dengan meningkatnya permintaan terhadap produk fesyen muslim oleh konsumen dunia, menggambarkan betapa besarnya potensi pasar juga peluang bagi pelaku industri fesyen muslim di Tanah Air untuk terus berkembang dan menjadi kiblat fesyen muslim dunia.”



BSI hadir dalam acara JMFW 2024 sebagai bank official partner yang siap memberikan layanan jasa keuangan yang optimal bagi seluruh pengunjung yang hadir. Para pengunjung JMFW dapat melakukan berbagai transaksi yang diperlukan dengan kemudahan-kemudahan layanan dari BSI.



“BSI terus berupaya menghadirkan layanan terbaik kepada nasabah di setiap kebutuhan finansial nasabah. Di gelaran JMFW kali ini, BSI memiliki sejumlah jasa dan layanan yang dapat mempermudah dan meningkatkan experience pengunjung dalam bertransaksi. Di antaranya ada BSI Hasanah Card dan QRIS, juga fitur layanan lainnya,” kata Anton.



Tidak hanya kemudahan layanan, lanjutnya, BSI juga menyediakan berbagai program menarik bagi masyarakat yang hadir di JMFW 2024. Bagi nasabah BSI pemegang kartu Debit VISA dan BSI Hasanah Card, akan ada diskon Rp50Ribu untuk transaksi minimal Rp500Ribu. Selain itu, ada juga promo menarik berupa direct gift untuk 100 pengunjung pertama yang membuka rekening BSI dan hadiah menarik melalui pembukaan rekening BSI selama periode 19-22 Oktober 2023.



BSI juga berkolaborasi dengan 100 merchant fesyen muslim Jakarta Muslim Fashion Week 2024 selama periode pameran serta memfasilitasi para pelaku bisnis tersebut untuk bertemu dan melakukan business matching dengan para investor. Langkah ini sebagai bukti nyata dukungan BSI bagi para pelaku usaha fesyen muslim berekspansi dan menaikkelaskan bisnisnya.



“Selain melakukan pembinaan dan memfasilitasi kebutuhan finansial mereka, kami juga mengadakan pameran yang membuka peluang para pengusaha industri fashion untuk menaikkelaskan bisnisnya dan bahkan membantu mereka untuk go global,” jelasnya.



Anton menambahkan, BSI memiliki variasi solusi untuk membantu pengembangan industri fashion muslim di Indonesia. Seperti pemanfaatan halal supply chain, intermediasi antara investor halal domestik dan global, layanan berbasis Super App Mobile Banking, BSI UMKM Centre untuk membina pada pengusaha di industri naik kelas, serta pembiayaan industri halal. Tidak ketinggalan, BSI juga memfasilitasi pameran internasional di halal hub global untuk mendorong ekspor serta melakukan pencarian wirausaha berbakat melalui Talenta Wirausaha.



“BSI sangat concern dengan pertumbuhan bisnis para pelaku usaha industri halal di tanah air, terlebih fesyen ini pasarnya sangat terbuka lebar mulai dari hulu hingga hilir. Dari produksi hingga pemasaran produk. Untuk itu BSI hadir di Jakarta Muslim Fashion Week 2024 (JMFW) untuk memfasilitasi para pelaku usaha baik B2B (business to business) maupun B2C (business to consumer) untuk kolaborasi meningkatkan kapasitas bisnisnya.”