Showroom Terbaru VIVERE Group di Indonesia Design District PIK 2

Bisnis.com, JAKARTA - VIVERE Group menghadirkan 3 brand retail kebanggaannya yaitu Collection by VIVERE, CASAKA, dan IDEMU by VIVERE di showroom terbaru yang berlokasi di Kawasan Indonesia Design District PIK 2. Memiliki konsep mezzanine, showroom ini menghadirkan layanan dari brand-brand terbaik VIVERE Group, mulai dari home décor & accessories by VIVERE, home office furniture dari USA by Steelcase yang juga didistribusikan oleh Collection by VIVERE, serta solid wood furniture dari CASAKA yang berada di lantai 1, dan custom furniture by IDEMU by VIVERE di lantai mezzanine nya.



“Showroom ini menjadi showroom pertama tempat dimana customer kami dapat merasakan exclusive preview produk-produk terbaru kami mulai dari IDEMU Wonder of Nature yang merupakan koleksi kabinet luxury terbaru IDEMU, Steelcase Karman koleksi kursi kerja ergonomis & mendukung sustainability, serta Kids by VIVERE yang merupakan lini produk terbaru dari Collection by VIVERE untuk menjawab kebutuhan market terhadap produk furniture baby & toddler” ujar William Simiadi, Managing Director of VIVERE Group



Berbagai inovasi, dihadirkan oleh VIVERE lewat produk-produk terbaru dari masing-masing brand, mulai dari IDEMU Wonder of Nature Collection yang mengusung produk custom cabinet dengan pattern-pattern yang terinspirasi dari alam mulai dari batuan pegunungan, salju, hingga bintang yang didukung dengan material PET High Gloss sehingga mampu menciptakan kesan mewah namun tetap mudah dirawat karena dilengkapi dengan fitur yang lebih tahan terhadap kelembaban, serta anti-fingerprint.



Steelcase Karman, yang merupakan kursi kerja ergonomis paling ringan yang pernah ada. Dengan berat hanya 13 kg, kursi kerja ini mendukung sustainability karena sedikit menggunakan material namun tetap memiliki performa tinggi, lengkap dengan fitur-fitur canggihnya.



Dan terakhir merupakan produk spesial yang sudah di dikembangkan selama 3 tahun terakhir, yang merupakan hasil kolaborasi antara Collection by VIVERE dan product designer Indonesia, Alvin Tjitrowirjo, yaitu Kids by VIVERE. Kids by VIVERE mengakomodir furniture baby & toddler mulai dari baby crib, changing table, wardrobe, dan masih banyak lagi. Furniture-furniture ini diklaim memiliki safety concern yang tinggi yang secara kasat mata dapat dilihat dari inovasi edging lengkung yang aman bagi anak-anak.