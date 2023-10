Managing Director RGE Group Anderson Tanoto Menjadi Pembicara Pada IUCN Leaders Forum 2023 di Jenewa

Managing Director RGE Group Anderson Tanoto menjadi pembicara pada International Union for Conservation Nature (IUCN) Leaders Forum 2023 di Jenewa, Swiss, Rabu (12/10/2023). Dalam diskusi panel bertemakan "Divide-Come Together- and Conquer : Who Does What for Global Biodiversity Framework (GBF) Implementation, Anderson memaparkan bagaimana operasional APRIL Group, unit usaha RGE yang memproduksi pulp dan kertas di Pangkalan Kerinci, Provinsi Riau, menjalankan pendekatan yang sejalan dengan GBF (Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global). Salah sayu contohnya yakni pendekatan produksi-proteksi APRIL yang mengintegrasikan pengelolaan hutan tanaman industri (HTI) dengan konservasi, restorasi, dan mendukung mata pencaharian yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar.

