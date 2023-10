Coca-Cola Jalin Kemitraan Dengan Grab Hadirkan Kembali Program Recycle Me

Vice Chairman Of Yayasan Mahija Parahita Nusantara Suharji Gasali memberikan pemaparan dalam acara peluncuran program daur ulang Recycle Me di Jakarta, Jumat (6/10/2023). Coca-Cola menjalin kemitraan dengan Grab serta didukung oleh Yayasan Mahija Parahita Nusantara dan Waste4Change untuk menghadirkan kembali program Recycle Me, sebuah program yang dirancang untuk memberikan insentif guna mendorong partisipasi masyarakat akan daur ulang kemasan botol plastik bekas pakai. Bisnis/Suselo Jati

Vice Chairman Of Yayasan Mahija Parahita Nusantara Suharji Gasali (dari kiri), Chief Of Public Affairs Grab Indonesia Tirza Reinata Munusamy dan Direktur Public Affairs Communications and Sustainability PT Coca-Cola Indonesia Triyono Prijosoesilo berbincang disela - sela acara peluncuran program daur ulang Recycle Me di Jakarta, Jumat (6/10/2023). Coca-Cola menjalin kemitraan dengan Grab serta didukung oleh Yayasan Mahija Parahita Nusantara dan Waste4Change untuk menghadirkan kembali program Recycle Me, sebuah program yang dirancang untuk memberikan insentif guna mendorong partisipasi masyarakat akan daur ulang kemasan botol plastik bekas pakai. Bisnis/Suselo Jati