Hotel Sahid Jaya Lippo Cikarang Hadirkan Asian BBQ Night

Bisnis.com, JAKARTA - Hotel Sahid Jaya Lippo Cikarang menghadirkan Asian BBQ Night dengan daging barbecue berkualitas terbaik dan cita rasanya yang lezat. Mengusung konsep all you can eat buffet, Asian BBQ Night akan digelar setiap hari Jumat pada pukul 18.00 WIB.



Asian BBQ Night juga menghadirkan sejumlah hidangan pendamping seperti butter rice, sauted mix vegetable, sweet corn on the sob, wedges potato, mushroom soup, salad. Selain itu ada dessert seperti pudding, cake, dan buah-buahan. Minumannya ada lemon tea, infur water, serta, beragam varian cocktail dan wine