BNI Terus Proaktif Dalam Mengembangkan UMKM Untuk Go Global

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terus proaktif dalam mengembangkan UMKM untuk mendapat kesempatan naik kelas dan go global.



Melalui ajang Inacraft on October 2023, BNI menyediakan layanan konsultasi bisnis go global melalui BNI Xpora yang dapat diakses di booth BNI Xpora Lounge.



Adapun dalam gelaran Inacraft on October 2023 kali ini, BNI memberikan penawaran menarik kepada pelaku UMKM di antaranya cashback hingga Rp 5 Juta untuk tenant dengan peningkatan saldo tertinggi.