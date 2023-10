Pertamina Grand Prix of Indonesia Akan Digelar Pada 13-15 Oktober

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian BUMN bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus memperkuat kolaborasi dengan pihak-pihak terkait antara lain InJourney, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia/Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), dan Ikatan Motor Indonesia (IMI) dalam mendukung event Pertamina Grand Prix of Indonesia (Indonesian GP).



ITDC sebagai member InJourney menyatakan siap menggelar event Pertamina Grand Prix of Indonesia (Indonesian GP) pada 13-15 Oktober dengan lebih baik dibanding tahun lalu.



Ajang ini diharapkan makin memperkuat branding The Mandalika sebagai salah satu pusat sport tourism berkelas dunia.