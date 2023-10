Kedutaan Besar Amerika Serikat Gelar Diskusi Bertajuk Sustainable Urban Development

Chief Sustainability Officer, City of Austin in Texas Lucia Athens (kedua kiri) disaksikan Co-Founder and Executive Director of Rujak Center for Urban Studies Elisa Sutanudjaja (dari kiri), Chairperson Indonesian Institute of Architects (IAI) Jakarta Chapter Doti Windajani, dan Co-Founder, Director, and Founding Partner of Urban+ Design Ardzuna Sinaga memberikan pemaparan dalam diskusi bertajuk Sustainable Urban Development di Jakarta, Selasa (3/10/2023). Acara yang digelar oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat ini berdiskusi tentang bagaimana perencanaan ramah lingkungan akan membantu masa depan Jakarta dan Nusantara sebagai kota layak huni yang ramah iklim, inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Bisnis/Himawan L Nugraha