Imperial Group Hadirkan Brand Terbarunya Kanza Japanese Grill and Bar

Bisnis.com, JAKARTA - Sukses dengan perayaan ulang tahun yang ke 30, Imperial Group kini menghadirkan brand terbarunya Kanza Japanese Grill and Bar sebagai salah satu pilihan restoran dengan menu makanan dan suasana restoran ala Jepang.



Hadirnya Kanza Japanese Grill and Bar merupakan wujud ucapan syukur untuk perjalanan Imperial Group selama 30 tahun di dunia kuliner. Nama Kanza itu sendiri berasal dari bahasa Jepang, yang artinya adalah sebuah ucapan syukur.



Kanza Japanese Grill and Bar hadir di Mall Kelapa Gading 3 dan Aloha Pantai Indah Kapuk 2 dengan menyajikan berbagai menu pilihan diantaranya Kushiyaki, Grill, dan Udon sebagai menu andalan.