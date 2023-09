Prime Video Umumkan Daftar 13 Film dan Serial Indonesia Terbarunya

Sutradara Patrick Effendy (dari kanan) disaksikan Produser Base Entertainment Shanty Harmayn dan Head of Originals Indonesia at Prime Video Raphael Phang memberikan pemaparan dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (26/9/2023). Layanan streaming video global, Prime Video, mengumumkan daftar 13 film dan serial Indonesia terbarunya yang akan tayang perdana setiap pekan mulai tanggal 5 Oktober hingga 28 Desember. Daftar film dan serialnya antara lain, Comedy Island Indonesia, Takeshi's Castle, Rencana Besar, Tukar Tambah Nasib, Kapan Hamil?, The Aces, Spirit Doll, Mangkujiwo 2, Sewu Dino, Onde Mande, Ganjil Genap, Star Syndrome, dan Catatan si Boy. Bisnis/Himawan L Nugraha