SHL Indonesia Gelar Talent Conference 2023

Bisnis.com, JAKARTA - SHL Indonesia menyelenggarakan Talent Conference 2023 yang mengangkat tema Future Talent Frontier: Navigating People Strategy, membahas seputar profil sumber daya manusia Indonesia yang berpotensi mengarah pada pertumbuhan.





Pada kegiatan ini, Talent Management Solution Lead SHL, Lucy Beaumont memaparkan hasil riset SHL Global bertajuk Skills of the Future and Where to Find Them. Riset ini melibatkan 70 ribu praktisi SDM di berbagai industri dari seluruh dunia yang dibagi ke dalam 8 region yaitu Afrika, Asia, Amerika Tengah dan Amerika Selatan, Eropa, India, Timur Tengah, Amerika Utara, dan Oseania.