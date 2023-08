Bank Mega Berikan Apresiasi Atas Loyalitas Para Pemegang Kartu Kredit

Bisnis.com, BANDUNG - PT Bank Mega Tbk. (Bank Mega) memperkenalkan “Bikin Jadi Pertama” sebagai apresiasi atas loyalitas para pemegang kartu kredit Mega First Infinite dan kartu kredit Mega lainnya dengan memberikan customer experience untuk menjadi yang pertama menikmati event yang akan diselenggarakan oleh Bank Mega, seperti event nonton bareng, sport, musik, fashion dan lainnya.



Sebagai event pembuka pada kegiatan “Bikin Jadi Pertama” di Kota Bandung, digelar “Nonton Bareng Mega” penayangan film perdana The Meg 2: The Trench di Bioskop Trans Studio Mall (TSM), Bandung, Jawa Barat, pada Rabu (2/8/2023).