Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pertunjukan Teater Koma Bertajuk Mencari Semar

Teater Koma menghadirkan pementasan teater terbaru bertajuk Mencari Semar, sebuah lakon fantasi yang menggabungkan mitologi Jawa dengan narasi futuristik.
Nurul Hidayat
Nurul Hidayat - Bisnis.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 06:00
Share

Bisnis.com, JAKARTA - Teater Koma berkolaborasi dengan Bakti Budaya Djarum Foundation menghadirkan pementasan teater terbaru bertajuk Mencari Semar, sebuah lakon fantasi yang menggabungkan mitologi Jawa dengan narasi futuristik.

Pementasan ini akan berlangsung pada 13-17 Agustus 2025 di Ciputra Artpreneur yang akan memadukan kekuatan cerita, kekayaan visual, musik, tarian dan teknologi panggung dalam satu pengalaman teatrikal yang imersif.

Ditulis dan disutradarai oleh Rangga Riantiarno, Mencari Semar mengisahkan tentang Semar, sang punakawan bijak yang menyimpan pusaka sakti bernama Jimat Kalimasada dalam tubuhnya di masa pensiunnya. Seiring berjalannya waktu, Kekaisaran Nimacha, sebuah peradaban futuristik yang hidup berdasarkan Perintah Utama menghadapi ancaman kepunahan akibat Perintah yang telah berkali-kali ditulis ulang, lima Agen diutus untuk mencari jalan keluar.

Mereka menemukan catatan sejarah tentang Kalimasada dan meyakini bahwa jimat itu mampu menulis ulang Perintah Utama. Demi menguasainya, para Agen ditugaskan untuk mencari Semar dan membawanya ke Ruang Putih, ruang ilusi yang dirancang untuk menarik keluar Kalimasada.

Pertunjukan Teater Koma Bertajuk Mencari Semar
Seniman dari Teater Koma mementaskan Mencari Semar di Ciputra Artpreneur, Jakarta, Selasa (12/8/2025). Bisnis/Robby Fathan
1 / 3
Pertunjukan Teater Koma Bertajuk Mencari Semar
Seniman dari Teater Koma mementaskan Mencari Semar di Ciputra Artpreneur, Jakarta, Selasa (12/8/2025). Bisnis/Robby Fathan
2 / 3
Pertunjukan Teater Koma Bertajuk Mencari Semar
Seniman dari Teater Koma mementaskan Mencari Semar di Ciputra Artpreneur, Jakarta, Selasa (12/8/2025). Bisnis/Robby Fathan
3 / 3
Penulis : Nurul Hidayat
Editor : Nurul Hidayat

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share

Foto Lainnya

Whatsapp Business Summit Indonesia 2025
3+

Whatsapp Business Summit Indonesia 2025

30 menit yang lalu

Pertunjukan Teater Koma Bertajuk Mencari Semar
3+

Pertunjukan Teater Koma Bertajuk Mencari Semar

1 jam yang lalu

Ruang Hijau Ketahanan Pangan Untuk Keluarga
3+

Ruang Hijau Ketahanan Pangan Untuk Keluarga

2 jam yang lalu

Peringatan Hari Gajah Sedunia
2+

Peringatan Hari Gajah Sedunia

10 jam yang lalu

Portofolio Bisnis Bluebird Semakin Sehat dan Terdiversifikasi
4+

Portofolio Bisnis Bluebird Semakin Sehat dan Terdiversifikasi

11 jam yang lalu

Gladi Kotor Upacara HUT Ke-80 RI
2+

Gladi Kotor Upacara HUT Ke-80 RI

12 jam yang lalu

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Penjualan Mobil Masih Lesu, Kecepatannya Seperti saat Pandemi
Premium
3 jam yang lalu

Penjualan Mobil Masih Lesu, Kecepatannya Seperti saat Pandemi

Melihat Tenaga Pendorong Saham Bank Neo Commerce (BBYB)
Premium
8 jam yang lalu

Melihat Tenaga Pendorong Saham Bank Neo Commerce (BBYB)

Artikel Premium Lainnya

Berita Terkini lainnya

Harga Emas Hari Ini Rabu, 13 Agustus di Pasar Komoditas
Emas
2 menit yang lalu

Harga Emas Hari Ini Rabu, 13 Agustus di Pasar Komoditas

Elon Musk Bakal Luncurkan Grok 4.20 Bulan Ini, Saingi GPT-5
Sains & Teknologi
10 menit yang lalu

Elon Musk Bakal Luncurkan Grok 4.20 Bulan Ini, Saingi GPT-5

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Rabu, 13 Agustus
Emas
16 menit yang lalu

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Rabu, 13 Agustus

Defisit Anggaran AS Bengkak Jadi US$291 Miliar per Juli Meski Penerimaan Tarif Melonjak
Ekonomi Global
21 menit yang lalu

Defisit Anggaran AS Bengkak Jadi US$291 Miliar per Juli Meski Penerimaan Tarif Melonjak

Bos BGN Lapor ke Prabowo, Janji Perketat Standar SOP Makan Bergizi Gratis
Nasional
24 menit yang lalu

Bos BGN Lapor ke Prabowo, Janji Perketat Standar SOP Makan Bergizi Gratis

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

12 Agustus 2025

Foto

Whatsapp Business Summit Indonesia 2025
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Selasa, 12 Agustus

2

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 12 Agustus 2025

3

Harga Emas Hari Ini Selasa, 12 Agustus di Pasar Spot Setelah Trump Beri Kejelasan Tarif

4

Bel S.A Borong Saham Mulia Boga (KEJU) Harga Bawah, Kuasai Saham 22,5%

5

Kurva Terbalik Efisiensi Anggaran, Defisit APBN Justru Membengkak