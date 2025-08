Bisnis.com, JAKARTA - Ikatan Surveyor Indonesia menyelenggarakan Talkshow Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP).

Talkshow bertajuk What is? and What’s Next? Bagaimanan ISI Berperan? tersebut membahas terkait tantangan dan bagaimana langkah strategis untuk membangun sistem pertanahan dan tata ruang yang transparan, terhubung, dan efesien untuk masa depan Indonesia.