VinFast Kupas Dinamika Investasi Berkelanjutan di Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA - VinFast Indonesia menyelenggarakan talkshow bertema Investing in Impact: How VinFast is Advancing Indonesia’s Green Economy Goals pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025, yang menghadirkan narasumber Pengusaha sekaligus Menteri Perdagangan periode 2011-2014 Gita Wirjawan.

Diskusi ini mengupas dinamika investasi berkelanjutan di Indonesia, arah kebijakan pemerintah dalam mendorong adopsi kendaraan listrik dan energi terbarukan, serta kontribusi strategis VinFast dalam mempercepat pembangunan ekosistem kendaraan listrik di Tanah Air.

Selain menjadi ajang meluncurkan mobil listrik terbarunya, GIIAS 2025 juga menandai perjalanan baru bagi VinFast dalam memperkuat posisinya di Indonesia, sekaligus menunjukkan komitmen dalam mengembangkan mobilitas yang ramah lingkungan.